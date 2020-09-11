Беларусь и ЮНИСЕФ обсудили взаимодействие по страновой программе на 2021-2025 годы

Во время встречи. Фото МИД

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с новым представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил Таню Радочай с назначением и прибытием в Минск и пожелал ей плодотворной работы в Беларуси.

Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие Беларуси и ЮНИСЕФ по очередной страновой программе фонда на 2021-2025 годы. Страновая программа была одобрена Исполнительным советом ЮНИСЕФ 10 сентября в Нью-Йорке. Ее основные задачи - защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для их развития, в том числе в киберпространстве, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних.

Стороны также обсудили содействие ЮНИСЕФ в преодолении коронавирусной пандемии в Беларуси.

На встрече Владимир Макей проинформировал об общественно-политической ситуации в стране.-0-