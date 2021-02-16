Беларусь и ЮНИСЕФ обсудили взаимодействие по страновой программе на 2021-2025 годы

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Обсуждалось практическое взаимодействие Беларуси и ЮНИСЕФ при осуществлении страновой программы фонда на 2021-2025 годы и плана действий к ней.

Страновая программа была одобрена Исполнительным советом ЮНИСЕФ в сентябре 2020 года в Нью-Йорке. Основные ее задачи - защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для них, в том числе в киберпространстве, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних. Общий бюджет страновой программы составляет почти $15 млн.

Стороны обсудили также взаимодействие Беларуси с ЮНИСЕФ в преодолении коронавирусной пандемии.-0-