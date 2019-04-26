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Беларусь и Камерун заинтересованы расширять политические и торговые связи

Политика 26.04.2019 | 15:39

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Нигерии и Камеруне по совместительству Вячеслав Бриль вручил копии верительных грамот министру внешних отношений Камеруна Лежену Мбелла Мбелла, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-камерунских отношений, отметив обоюдную заинтересованность в расширении политических, торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя государствами.

Кроме того, Вячеслав Бриль встретился с кандидатом на должность почетного консула Беларуси в Камеруне, с которым обсудил вопросы завершения камерунской стороной процедуры его назначения, открытие офиса, а также перспективы увеличения двустороннего товарооборота.-0-

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Беларусь, дипломатия
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