Беларусь и Канада обсудили вопросы безопасности, торговли и инвестиций

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 8-12 апреля посетил Канаду с официальным визитом, в ходе которого прошел очередной раунд двусторонних межмидовских консультаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Канадскую сторону на переговорах возглавил помощник заместителя министра иностранных дел (в ранге первого заместителя министра) Марк Гвоздецкий. Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-канадских отношений, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, ситуацию в восточноевропейском регионе, а также отношения Беларуси с ведущими партнерами.

Вопросы международной безопасности, ситуация в европейском регионе, белорусско-канадские отношения рассматривались на встречах с председателем Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Парламента Канады Майклом Левиттом и председателем Постоянного комитета по иностранным делам и международной торговле Сената Парламента Канады Рэйнелл Эндричек.

На конференции по интеграционным процессам в евразийском регионе Олег Кравченко изложил инициативы белорусской стороны по налаживанию взаимодействия и дальнейшему сопряжению между региональными интеграционными объединениями - ЕАЭС и ЕС. Также освещены вопросы участия Беларуси в ЕАЭС с фокусом на имеющиеся выгоды и преимущества для Канады и других западных стран по развитию взаимодействия с Беларусью.

Были подняты и вопросы белорусско-канадского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом шла речь на переговорах с председателем CERBA Жилем Бретоном и руководством канадских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью.

На встрече с представителями Канадского военного музея рассматривались перспективы взаимодействия с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.-0-

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