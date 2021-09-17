Беларусь и Катар готовятся провести межмидовские консультации по политическим вопросам

Во время встречи. Фото МИД

17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич провел встречу с Временным Поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем аль-Аттыйя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи дипломаты подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-катарского сотрудничества и обсудили актуальные направления двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической областях.

Особое внимание уделено вопросам подготовки визита белорусской делегации в Государство Катар для проведения межмидовских консультаций по политическим вопросам, а также ряда рабочих встреч.

Республика Беларусь и Государство Катар в 2021 году отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений.-0-