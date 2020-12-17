Беларусь и Катар связывает стабильное сотрудничество - Мешааль Аль-Аттыя

Белорусско-катарские отношения стабильно развиваются. Это отметил Временный Поверенный в делах Государства Катар в Беларуси Мешааль Аль-Аттыя в интервью корреспонденту БЕЛТА по случаю Национального праздника этой страны. Глава дипломатической миссии рассказал, как развивается Катар и как налажено сотрудничество с Беларусью, у которого, по его мнению, большие перспективы.

- Господин Временный Поверенный, 18 декабря Катар отмечает свой Национальный праздник, расскажите, пожалуйста, что он символизирует?

- Значимость этого дня заключается в стремлении подтвердить самобытность, древнюю историю и наследие Государства Катар и желании воздать должное усилиям его народа во всех областях. Праздник, отмечаемый 18 декабря, символизирует национальное единство, когда в 1878 году Государство Катар объединилось под знаменем и руководством шейха Джассима бин Мухаммада Аль Тани.

- Катар - одна из самых экономически развитых, высокотехнологичных и безопасных стран в мире. Как государству удалось добиться таких результатов?

- Бог одарил Государство Катар многими богатствами, в том числе нефтью и газом. Страна смогла разумно воспользоваться этими дарами. За последние два десятилетия благодаря мудрому руководству государства во главе с Его Высочеством Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани удалось создать отличную инфраструктуру, что положительно отразилось на экономике.

Государство Катар сделало образование одним из важнейших приоритетов, привлекая международные университеты, многие из которых открыли свои филиалы в Катаре.

Все это привлекло международные компании, которые инвестировали в Катар, что способствовало улучшению всех показателей человеческого развития и сделало наше государство одним из первых в мире.

- Как в целом развивается сотрудничество между Беларусью и Катаром? Насколько визиты на высшем и высоком уровнях благоприятствуют активизации двусторонних контактов?

- Белорусско-катарские отношения стабильно развиваются. Здесь хотелось бы особо отметить дружеские отношения между руководством наших стран. Это подтверждают многочисленные визиты на высшем уровне.

Визит шейха Хамада бин Халифы Аль Тани (на тот момент эмира страны) в 2009 году в Минск придал мощный импульс двусторонним связям. Президент Александр Лукашенко также совершил несколько визитов в Государство Катар. В результате этих визитов и визитов многих делегаций из двух стран было подписано большое количество соглашений и меморандумов о взаимопонимании, что заложило прочную основу для построения выдающихся отношений. Были достигнуты договоренности об избежании двойного налогообложения, о защите инвестиций, также был отменен визовый режим для граждан обеих стран.

Следует отметить: важную роль сыграло создание совместного комитета между правительствами Республики Беларусь и Государства Катар по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Хочу обратить внимание на то, что недавно мы отметили первую годовщину открытия посольства Государства Катар в Минске. Это событие свидетельствует о большом интересе, который проявляет наше руководство к развитию и укреплению дружественных отношений между нашими странами.

- Поддерживают ли наши страны друг друга на международной арене?

- Отношения между Беларусью и Катаром характеризуются взаимным уважением и доверием, существует высокий уровень взаимопонимания, основанного на диалоге. Нет противоречий в каких-либо вопросах, которые бы затрудняли развитие наших контактов.

Более того, я хотел бы отметить: наши взгляды по различным международным вопросам схожи, это позволяет координировать наши позиции на многих международных форумах.

- Насколько эффективно работают созданные белорусско-катарская совместная комиссия и совместный деловой совет?

- Кульминацией усилий наших стран стало создание межправительственного Белорусско-Катарского совместного комитета. Его первое заседание состоялось в 2009 году в Дохе, за ним последовали другие. В апреле 2020 года планировалось провести четвертое заседание комитета в белорусской столице. Специалисты много работали над подготовкой документов и проектов к этому мероприятию. К сожалению, по причине пандемии пришлось остановить работу, стороны приняли решение о переносе заседания на более поздний срок.

Хочу также отметить, что сотрудничество между деловыми кругами наших стран расширяется. В 2010 году в Дохе под эгидой Торгово-промышленных палат Катара и Беларуси состоялось первое заседание совместного Катарско-Белорусского делового совета. Существует твердое намерение в дальнейшем активизировать работу в этом направлении. Тем не менее, торгово-экономический оборот между двумя странами пока не соответствует нашим ожиданиям.

- Немногие знают, что отель "Марриотт" - это осуществленный в Минске инвестиционный проект Катара. Насколько он успешен и какие еще совместные проекты вы бы могли назвать?

- Действительно, отель "Марриотт" - это результат катарских инвестиций и совместной работы белорусской и катарской сторон.

Это очень успешный проект: отель считается одним из лучших в Республике Беларусь. По моему мнению, если принять во внимание его расположение в Минске и имеющиеся при нем спортивные сооружения, можно твердо сказать, что этот отель лучший. Следует также отметить: он стал излюбленным местом бизнесменов, деловых людей для международных встреч, семинаров и симпозиумов.

Мы надеемся, в будущем будет много подобных успешных проектов. Я хотел бы заверить, что посольство Государства Катар в Беларуси сделает все возможное для необходимого тому содействия, и мы настроены активно работать над привлечением инвестиций и укреплением экономических связей.

- Господин Временный Поверенный, как сказалась пандемия на развитии белорусско-катарского взаимодействия и какими вы видите перспективы двусторонних контактов?

- Как вы знаете, все страны мира без исключения подверглись негативному воздействию пандемии COVID-19. Катар работает со многими государствами и международными организациями для преодоления этого кризиса. Катар отправил грузы с медицинской помощью в десятки стран на разных континентах.

К сожалению, пандемия также повлияла на общение и контакты между официальными лицами в наших странах. Многие запланированные встречи были отложены, но не отменены. Сразу после улучшения эпидемической обстановки мы продолжим работу, чтобы наверстать упущенное.

Мы считаем, что Беларусь обладает большим потенциалом в сфере образования и науки. Это подтверждают высокие знания и уровень белорусских инженеров и специалистов в различных областях.

Беларусь отличается красотой природы: леса, реки и озера, умеренный климат. Все это привлекает туристов изо всех стран и, конечно же, из Катара. Многие катарцы посетили вашу страну и восхищались увиденным, но больше всего им понравился добрый и гостеприимный белорусский народ.

Следует упомянуть, что Беларусь, как и Государство Катар, входит в число самых безопасных стран мира.

Перспективы туризма между двумя странами очень хорошие. Положительную роль сыграет открытие прямого авиасообщения между Дохой и Минском, которое планируется в будущем. Кроме того, наши столицы отличаются хорошим географическим расположением, что позволит организовать через них перелеты в различных направлениях по всему миру.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть дружеский характер наших отношений. Безусловно, мы считаем, что есть большой потенциал для развития торговых, экономических, культурных и других связей, и готовы интенсивно работать, чтобы поднять их на новый уровень на благо наших дружественных народов.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-