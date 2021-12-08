Беларусь и Казахстан обсудили обмен контактами на высшем и высоком уровнях

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 8 декабря провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись информацией в рамках текущей повестки дня белорусско-казахстанских отношений, обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла о реализации двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях

Между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ведется активный диалог. На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях, проводятся встречи президентов и премьер-министров Беларуси и Казахстана, в том числе в рамках СНГ, ОДКБ, евразийской интеграции.-0-