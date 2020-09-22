Беларусь и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также график планируемых контактов на высшем и высоком уровнях.

Александр Гурьянов отметил стратегический характер сотрудничества двух стран и взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах.-0-