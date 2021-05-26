Беларусь и Казахстан обсудили развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин встретился c заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Рассмотрены также итоги состоявшегося 24 мая заседания межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особое внимание на встрече уделили повестке предстоящих в нынешнем году двусторонних контактов.-0-