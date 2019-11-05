5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Кипр предпринимают шаги по взаимному упрощению визового режима, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Эта тема была в числе рассмотренных на состоявшихся в Никосии белорусско-кипрских межмидовских консультациях по консульским вопросам. Белорусскую делегацию возглавил заместитель начальника главного консульского управления МИД Кирилл Драгун, кипрскую - директор управления по вопросам шенгена, консульского и кризисного управления внешнеполитического ведомства Димитрис Хадзиаргиру.

"Обсуждены вопросы взаимодействия консульских служб двух стран, конкретные шаги по упрощению визового режима между Беларусью и Кипром, а также перспективы развития сотрудничества в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам, вопросы консульско-правовой защиты граждан", - рассказали в пресс-службе.

Следующий раунд двусторонних консультаций по консульским вопросам договорились провести в белорусской столице.-0-