Беларусь и Китай договорились обсудить новые перспективные проекты - Макей

26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай намерены обсудить реализацию новых перспективных проектов, которые позволят вывести как двустороннее сотрудничество, так и взаимодействие в рамках инициативы "Пояс и путь" на новый уровень. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается наших двусторонних - торгово-экономических, политических отношений, они развиваются поступательно, и у нас, как это было отмечено на встрече нашего Президента с Председателем КНР, абсолютно нет никаких проблем. Мы поддерживаем друг друга в международных организациях. У нас высоко развитая договорно-правовая база, и в ходе этого визита было подписано более двух десятков не только соглашений, но и конкретных бизнес-контрактов, договоренностей о сотрудничестве в финансовой сфере, - сказал министр. - И в ходе встречи с Председателем КНР, и с заместителем председателя КНР Ван Цишанем мы говорили о перспективах наших отношений. Есть понимание, что надо будет в ближайшее время провести заседание совместного комитета по сотрудничеству и на этом заседании обсудить конкретные проекты, которые действительно будут ориентированы на перспективу и позволят нам выйти на новый уровень сотрудничества".

По словам Владимира Макея, в ходе встречи Александра Лукашенко с Си Цзиньпином была особо подчеркнута необходимость в большей степени переходить в двустороннем сотрудничестве от простой торговли к инвестиционному взаимодействию. "Это четко прозвучало. Поэтому я думаю, что после этого визита у нас действительно открываются новые более широкие и масштабные перспективы. В том числе в рамках инициативы "Пояс и путь", - уверен министр.

Он отметил развитие индустриального парка "Великий камень", который был назван жемчужиной "Пояса и пути", и этот парк становится международным - в нем уже зарегистрированы резиденты из целого ряда стран. Еще один пример динамики в развитии сотрудничества - рост в несколько раз объемов контейнерных перевозок через Беларусь за последние годы. Страна не только обеспечивает надежный транзит, но и пользуется этой возможностью для развития поставок в рамках белорусско-китайской торговли.

"Что касается самой инициативы "Пояс и путь", то мы однозначно являемся сторонниками активного участия в ней, потому что Беларуси это приносит конкретные дивиденды. Как в виде конкретных проектов, которые реализуются и будут реализовываться в Беларуси, так и в виде участия Беларуси в ряде проектов на всем протяжении "Пояса и пути". Поэтому для нас это очень выгодно", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В Пекине у Президента Беларуси уже состоялся ряд двусторонних контактов, в том числе на полях форума. Прошли отдельные встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Президентом Сербии Александром Вучичем. "Подведены итоги сотрудничества на сегодняшний день. Достигнуты конкретные договоренности об активизации контактов на перспективу. Планируется визит к нам Президента Узбекистана летом этого года и визит Президента Беларуси в Сербию в четвертом квартале текущего года. Договорились о проведении совместных межправкомиссиий, бизнес-форумов. Есть четкое понимание того, что нам действительно нужно ускорить реализацию тех договоренностей и проектов, которые в настоящее время находятся на бумаге или уже начали реализовываться", - рассказал Владимир Макей.

"Наш Президент особо подчеркнул, что мы должны исходить из результативности контактов на высшем уровне. Мы, естественно, будем выполнять эту установку", - добавил министр.-0-