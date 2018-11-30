Беларусь и Китай могут учиться друг у друга в процессе развития отношений - Цуй Цимин

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай могут учиться друг у друга в процессе развития двусторонних отношений. Об этом сегодня на пленарном заседании научно-практической конференции "Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития" заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, передает корреспондент БЕЛТА.
Цуй Цимин убежден, что белорусско-китайские отношения смогут стать ярким примером продуктивно выстроенного взаимодействия.
Посол отметил значимость политики реформ и открытости Китая в обеспечении широких перспектив и устойчивого импульса развития белорусско-китайского сотрудничества. При активном содействии лидеров Беларуси и Китая отношения стран вышли на новый уровень всестороннего стратегического партнерства. Одним из ярких примеров сотрудничества является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".
Международная научно-практическая конференция проходит сегодня в Белорусском государственном университете. Ее организатором выступает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ при поддержке посольства Беларуси в Китае. Акцент повестки конференции смещен на опыт структурных преобразований органов исполнительной власти и совершенствования механизма государственного управления КНР. -0-
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