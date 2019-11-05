Беларусь и Китай намечают график мероприятий и визитов на 2020 год

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай намечают график взаимных визитов на 2020 год. Эта и другие темы были в центре внимания сегодня на встрече в Минске заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса и посла Китая в Беларуси Цуй Цимина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Заместитель министра и посол подчеркнули важность комплексного подхода при разработке графика двусторонних мероприятий и визитов на 2020 год, чтобы обеспечить максимальную синергию во взаимных усилиях вывести многоплановое двустороннее взаимодействие на еще более качественный уровень", - сообщили в пресс-службе.

Собеседники рассмотрели некоторые результаты белорусско-китайского сотрудничества в этом году. Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин отметили продуктивность встреч на уровне руководителей двух государств, а также значение этих контактов для поддержания высокой энергетики двустороннего сотрудничества.

Белорусский и китайский дипломаты обратили внимание на возросшую интенсивность межведомственных контактов по линии профильных ведомств, усилия сторон по дальнейшему развитию индустриального парка "Великий камень", достижения в области культурных и образовательных обменов.

На встрече были детально обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической отрасли, отмечена важность традиционно тесного взаимодействия и взаимной поддержки Беларуси и Китая в международных организациях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах активизации совместной работы в рамках многосторонних инициатив и объединений, в том числе ШОС, "Пояса и пути" и формата "17 плюс 1".

В числе других тем был рассмотрен вопрос налаживания контактов Беларуси с китайским Комитетом дружбы и сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества. Речь шла также о взаимодействии между Беларусью и Китаем по вопросам макроэкономической политики и правового контроля в проекте "Китайско-европейский экспресс".-0-