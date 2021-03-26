Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Во время встречи. Фото МИД

26 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич 26 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-китайской повестки дня и взаимодействие на международных площадках", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено мерам, принимаемым двумя странами в борьбе с распространением коронавируса в контексте вакцинации от СOVID-19.-0-