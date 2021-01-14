Беларусь и Китай обсудили организацию контактов на высшем и высоком уровнях в этом году

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько 13 января встретился с заместителем министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов белорусско-китайского сотрудничества, а также организацию контактов на высшем и высоком уровнях в 2021 году",- говорится в сообщении.

На переговорах было подтверждено единство позиций Беларуси и КНР по актуальным международным проблемам и последним мировым событиям.

Кроме того, стороны наметили стратегические направления развития белорусско-китайских отношений.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае