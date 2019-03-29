Беларусь и Китай обсудили подготовку двусторонней встречи Лукашенко и Си Цзиньпина в апреле

29 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудили подготовку двусторонней встречи главы государства Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Пекине.

Данные вопросы рассматривались в рамках визита в Китай заместителя главы Администрации Президента Беларуси, председателя белорусской части белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Николая Снопкова и состоявшихся переговоров с сопредседателем данного комитета, членом Политбюро ЦК КПК, членом секретариата ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем. В мероприятии также принял участие глава белорусской дипмиссии в КНР Кирилл Рудый.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку участия Александра Лукашенко во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", запланированном в апреле в Пекине, и проведения переговоров белорусского лидера с Си Цзиньпином. Речь шла также о реализации договоренностей, достигнутых в ходе третьего заседания белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в ноябре 2018 года.

Кроме того, состоялась встреча заместителя главы Администрации Президента Беларуси и белорусского посла с министром коммерции КНР Чжун Шанем. На ней обсуждены вопросы увеличения объемов и расширения номенклатуры экспорта белорусской продукции в Китай, нового этапа развития и поддержки Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", подготовки международного форума в данном парке в июле, а также другие направления торгово-экономического сотрудничества. Обе стороны отметили достигнутый по итогам 2018 года исторический максимум во взаимном товарообороте Беларуси и Китая.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае