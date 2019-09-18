Беларусь и Китай обсудили подготовку комплексной дорожной карты совместных действий

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время встречи собеседники рассмотрели вопросы белорусско-китайского политического и гуманитарного сотрудничества, некоторые практические аспекты взаимодействия Беларуси и Китая в международных организациях, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Замминистра привлек внимание посла к предстоящей в Минске 7-9 октября очередной конференции "Минский диалог", для участия в которой приглашены и китайские представители. Андрей Дапкюнас отметил, что неформальный дискуссионный формат конференции в дополнение к официальным контактам между государствами предлагает полезную платформу для разработки эффективных решений по насущным вопросам региональной и мировой политики.

В контексте работы двустороннего межправительственного комитета по сотрудничеству стороны обсудили ход подготовки и согласования комплексной дорожной карты совместных действий Беларуси и Китая на ближайшую перспективу.-0-