Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях

9 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 9 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Се Сяоюном, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"Стороны обсудили вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях. Речь шла также о сотрудничестве в политической и гуманитарной сферах, реализации инвестиционных проектов в Беларуси и развитии Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Большое внимание было уделено продвижению белорусских товаров и услуг на рынок Китая, также стороны обменялись мнениями о взаимодействии и взаимной поддержке в рамках международных организаций.-0-