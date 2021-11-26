Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимной поддержки в международных организациях.

Сергей Алейник также довел информацию о принимаемых белорусской стороной усилиях по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе.-0-

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