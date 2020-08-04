Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами - Цуй Цимин

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя приглашен на Послание Президента Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

Цуй Цимин подчеркнул, что в своем Послании Президент очень мудро и правильно оценил международную обстановку. "Беларусь играет важную роль в поддержании региональной стабильности и мира во всем мире, международное влияние государства непрерывно увеличивается", - заявил китайский дипломат. Он обратил внимание, что Александр Лукашенко особо подчеркнул в Послании важность развития китайско-белорусских отношений.

"В настоящее время китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества функционируют на высоком уровне, - сказал глава дипмиссии. - Обе стороны без колебаний поддерживают друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов и важных озабоченностей друг друга. Беларусь и Китай в полном смысле слова "всепогодные" партнеры. Китай готов вместе с Беларусью углублять сотрудничество в совместном строительстве "Пояса и пути", ускоренно продвигать строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях для достижения еще больших результатов, а также непрерывно продвигать китайско-белорусские отношения на новую ступень развития".

Цуй Цимин заверил: "Китайская сторона, как и прежде, будет поддерживать Беларусь в выбранном пути развития в соответствии со своими национальными особенностями, желает успешного проведения президентских выборов в ближайшее время и уверена, что белорусский народ обязательно сделает правильный выбор".-0-