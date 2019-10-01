Беларусь и Китай выходят на новый этап сотрудничества - Цуй Цимин

Китайская Народная Республика 1 октября отметила 70 лет со дня образования. За этот период страна достигла выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан и в условиях нарастающих международных вызовов успешно продвигает модель мирного развития. Китай приобрел много друзей, в числе которых и Беларусь, и в настоящее время страны выходят на новый этап сотрудничества, заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

- Китай за такой короткий с исторической точки зрения период сумел совершить стремительный взлет по уровню развития и занять достойное место мирового лидера по многим позициям...

- Да, действительно, китайский народ под руководством Коммунистической партии Китая сумел достичь огромного прогресса в развитии. Политика реформ и открытости открыла путь социализму с китайской спецификой. За последние 70 лет масштабы развития нашей экономики последовательно увеличивались, а совокупная мощь государства крепла. Вот только некоторые цифры: ВВП Китая вырос с $174,9 млрд в 1977 году до $1,36 трлн в 2018-м. В 2010 году Китай стал второй по величине экономикой в мире, продолжая наращивать статус торговой державы. В 2018 году общий объем импорта и экспорта товаров достиг $4,6 трлн, увеличившись в 223 раза по сравнению с 1978-м, занимая первое место в мире в течение двух лет подряд. Общий объем импорта и экспорта услуг составил $791,9 млрд, увеличившись в 168 раз по сравнению с 1982 годом (второе место в мире).

Очень важно, что наряду с этим привлечение иностранного капитала также значительно возросло, финансовая устойчивость экономики усилилась, а валютные резервы значительно увеличились.

Хочу обратить внимание, что за последние 70 лет небывалое развитие получило научное образование. В 2018 году Китай стал второй страной в мире по расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также в течение последних лет занимает первое место в мире по количеству заявок на научно-исследовательский персонал и изобретения. Китай достиг значительных результатов во многих областях, таких как пилотируемая космонавтика, исследование Луны, квантовая наука, исследования глубоководных районов, суперкомпьютеры и спутниковая навигация. В первые дни основания Китайской Народной Республики процент обучающихся детей школьного возраста составлял всего 20%, более 80% населения страны было неграмотным. В 2018 году показатель охвата высшим образованием достиг 48%, что выше, чем в среднем в странах со средним и высоким уровнем дохода.

В 2018 году в научно-технической сфере Китай добился больших результатов: успешно завершены приготовления к эксплуатации глобальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3", запущен первый спутник для мониторинга сейсмической активности. В начале 2019 года китайская межпланетная станция "Чанъэ-4" успешно совершила посадку на поверхности Луны.

Согласно отчету Глобального рейтинга инноваций Китай занимает лидирующую позицию по инновационной деятельности и сохраняет тенденцию к росту в течение четырех лет подряд, а в рейтинге страна поднялась на 14-е место.

Также я хотел бы обратить внимание на развитие социальной сферы, в том числе системы здравоохранения. В 2018 году в Китае насчитывалось 997 тыс. медицинских учреждений, что в 271 раз выше, чем в 1949 году. Ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась с 35 лет в первые дни основания КНР до 77 лет в 2018 году.

19-й Всекитайский съезд КПК, состоявшийся в октябре 2017 года, установил новую эру социализма с китайской спецификой. Генеральный секретарь Си Цзиньпин озвучил важную стратегическую идею - мечты о Великом возрождении китайской нации.

- Большое внимание мирового сообщества приковано к развитию внешней политики Китая. Каковы приоритеты в этой сфере?

- В течение последних 70 лет Китай придерживается независимой мирной внешней политики. КНР активно развивает дружеские контакты и сотрудничество с разными странами мира, в числе которых большое внимание отводится Беларуси.

В 1971 году Китай восстановил свой правовой статус в ООН. В 2001 году страна вступила во Всемирную торговую организацию. В настоящее время мы заключили 17 соглашений с 25 странами и регионами мира о свободной торговле.

С 2012 года Китай активно продвигает строительство инициативы "Пояс и путь", которая получила поддержку более 160 стран и регионов. Активная реализация данного проекта идет в том числе совместно с Беларусью. Китай выступает за создание сообщества единой судьбы, активно участвует в реформе ВТО и разработке международных экономических и торговых норм, делится своей мудростью в преобразовании глобальной системы управления.

Дипломатическая идеология руководителя страны Си Цзиньпина предусматривает созидательный и мирный путь развития в содружестве со всеми странами мира.

- В настоящее время мир сталкивается с огромными преобразованиями, а также угрозами и вызовами. Как реагирует на происходящие изменения Китай?

- Мы наблюдаем процессы углубления многополярности, экономической глобализации, социальной информатизации. При этом ускоряется реформа системы глобального управления и международного порядка. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах наблюдается быстрый подъем. Международный баланс сил стремится к равновесию, а судьбы народов мира как никогда тесно взаимосвязаны.

Наряду с этим мир сталкивается с нестабильностью и неопределенностью, мировая экономика слаба, а торговый протекционизм и популизм нарастают. Китайская сторона считает, что только придерживаясь политики открытости, четко выступая против протекционизма, содействуя либерализации и упрощению торговли, можно достичь положительных результатов экономической глобализации.

Хочу подчеркнуть, что в условиях сложной международной ситуации экономика Китая продолжает сохранять стабильную тенденцию в первой половине этого года. В целом уже в течение многих лет экономика функционирует в разумных пределах. Основные показатели соответствуют ожиданиям. Занятость и цены остаются стабильными, а структура экономики постоянно оптимизируется. Внутреннее потребление продолжает играть важную роль в экономическом росте, а инновации продолжают расти. Китай обладает большой устойчивостью в развитии, потенциалом и возможностями для маневрирования. У КНР есть уверенность для ответа на различные риски и вызовы.

- Как бы вы охарактеризовали на данном этапе развитие белорусско-китайского взаимодействия?

- Беларусь - это хороший друг и партнер Китая. Развитие нашей страны не может обойтись без ее поддержки и помощи. С момента установления дипломатических отношений политическое взаимодоверие углубляется, а экономическое сотрудничество расширяется. Страны поддерживают друг друга на международной арене.

Совершенно очевидно, что китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества принесли ощутимую выгоду двум народам. Китай последовательно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Беларуси, уважает ее путь развития, внутреннюю и внешнюю политику. Страны всегда твердо поддерживали друг друга по важным вопросам.

В последние годы под руководством Президента Александра Лукашенко и Председателя Си Цзиньпина китайско-белорусские отношения набирают все большую динамику развития. Сотрудничество в различных областях вышло на путь ускоренного развития, и стороны привержены развитию всепогодной дружбы. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения находятся в наилучшем периоде развития в истории двусторонних контактов.

Это подтверждают и регулярные переговоры на высшем уровне. Так, главы двух государств встретились в апреле и июне и достигли важных договоренностей по углублению отношений, расширению сотрудничества в различных областях и строительству "Пояса и пути".

Важным совместным проектом является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Заинтересованность известных мировых компаний к нему свидетельствует о больших перспективах. В июле здесь успешно прошел Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках "Пояса и пути".

Заметно сотрудничество и в других областях. Так, в День Независимости Беларуси парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая участвовал в параде. В сентябре успешно прошли мероприятия Года культуры Китая в Беларуси.

Китай готов вместе с белорусской стороной реализовывать договоренности глав двух государств, содействовать дальнейшему развитию взаимного доверия.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-