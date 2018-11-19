Беларусь и Колумбия подписали соглашение о безвизовых поездках по служебным и диппаспортам

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Документ подписан во время рабочего визита заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова в Колумбию.
Белорусский дипломат также провел встречи с представителями бизнес-сообщества. На них обсуждены перспективы сотрудничества в области сельскохозяйственного развития Колумбии, поставок продуктов нефтехимии, совместного производства табачных изделий, использования белорусского опыта и потенциала в сфере информационных технологий при реализации соответствующих белорусско-колумбийских проектов.-0-
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