Беларусь и Колумбия подписали соглашение о безвизовых поездках по служебным и диппаспортам

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Документ подписан во время рабочего визита заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова в Колумбию.

Белорусский дипломат также провел встречи с представителями бизнес-сообщества. На них обсуждены перспективы сотрудничества в области сельскохозяйственного развития Колумбии, поставок продуктов нефтехимии, совместного производства табачных изделий, использования белорусского опыта и потенциала в сфере информационных технологий при реализации соответствующих белорусско-колумбийских проектов.-0-