26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия заинтересованы в развитии сотрудничества по широкому спектру направлений, а также в укреплении межпарламентского взаимодействия. Об этом шла речь во время визита заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Евгения Шестакова в Республику Колумбия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Замминистра посещает Колумбию 25-27 октября. В первый день Евгений Шестаков встретился с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Колумбии Дженифер Ариас и членами Группы дружбы парламента Колумбии с парламентом Беларуси. "Подчеркнута заинтересованность в развитии сотрудничества двух стран по широкому спектру направлений, а также в укреплении межпарламентского взаимодействия", - рассказали в МИД.

Состоялась также встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси с исполняющим обязанности министра культуры Колумбии Хосе Арготе. Стороны обсудили перспективы укрепления белорусско-колумбийских культурных связей, в частности взаимодействия по линии художественных коллективов, театральных учреждений, музеев и галерей, возможности организации совместных выставок, обмена экспертами в сфере искусства. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Беларуси и Колумбии. Колумбийской стороне предложено стать постоянным участником международных культурных мероприятий в Беларуси, включая ежегодный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”, а также развивать сотрудничество в сфере использования высоких технологий в искусстве.

В этот же день заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в церемонии открытия посольства Беларуси в Колумбии. На мероприятии присутствовали представители государственных органов, деловых кругов и академического сообщества Колумбии. Евгений Шестаков подчеркнул значимость Колумбии для Беларуси как перспективного партнера в Латинской Америке, нацеленность на развитие межгосударственного диалога, конструктивного сотрудничества в международных организациях, а также заинтересованность в выстраивании системы обмена опытом в различных сферах.-0-