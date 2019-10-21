Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол

21 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия, сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа накануне визита в Минск кубинского лидера.

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес 22-24 октября впервые посетит Беларусь с официальным визитом. По словам дипломата, визит позволит проанализировать состояние двустороннего сотрудничества и определить новые векторы взаимодействия, в том числе экономического.

Посол отметил, что между Кубой и Беларусью еще с времен Советского Союза сложились хорошие отношения в различных сферах. "Историческим событием для обеих стран было посещение Фиделем Кастро Минска в июле 1972 года. Это было знаковое событие, которое вошло в историю белорусско-кубинского сотрудничества", - напомнил Хуан Вальдес Фигероа. По его словам, многие белорусы внесли свой вклад в экономическое развитие Кубы. Тысячи кубинцев учились в белорусских вузах. "Эти страницы истории в основе сегодняшней дружбы между Кубой и суверенной Беларусью", - подчеркнул посол.

Он обратил внимание на установление межпарламентских контактов, работу в парламентах групп дружбы. "Есть общность позиций по международным вопросам. Обе страны являются членами Движения неприсоединения. Куба активно поддерживает Беларусь во вступлении во Всемирную торговую организацию", - отметил глава кубинской дипломатической миссии.

Что касается экономического сотрудничества двух стран, Куба по-прежнему заинтересована в товарах, которые она традиционно ввозила из Беларуси более полувека: тракторы, грузовики, автобусы, мотоциклы, сельскохозяйственное оборудование и инвентарь, запчасти и детали, удобрения, молочная и мясная продукция, бытовая техника. Теперь к этому добавляются новые высокотехнологичные продукты, ведь Беларусь развивает значительный потенциал в области связи, информатики, биохимии. В свою очередь Куба экспортировала продукты, которые были хорошо приняты в Беларуси на протяжении десятилетий, в частности сахар-сырец, цитрусовые, кофе, ром, сигары, сельскохозяйственная продукция, рассказал дипломат. В последнее десятилетие Куба стала поставлять лекарства, биотехнологические продукты. Посол добавил, что между двумя странами действует соглашение об обмене товарами.

"Куба стремится укреплять сотрудничество с белорусскими министерствами и ведомствами, вузами, академией наук, торгово-промышленной палатой. В последние годы состоялся обмен между делегациями министерств иностранных дел, сельского хозяйства, по линии науки и техники, прокуратуры, - констатировал дипломат. - Мы надеемся, что эти обмены будут результативными". Кубинская сторона также намерена развивать контакты с Беларусью в области образования и культуры.-0-