Беларусь и Куба заинтересованы в углублении всестороннего сотрудничества

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился визит заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича на Кубу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

14 февраля Валерий Мицкевич встретился с заместителем председателя Совета Министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. Стороны обсудили весь спектр белорусско-кубинского сотрудничества, перспективы взаимодействия в политической и экономической сферах и согласились о необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений.

В беседе было отмечено, что белорусско-кубинские связи опираются на прочный фундамент дружбы, широкого совпадения интересов, доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях. И сегодня, как отметил заместитель председателя Совета Министров Кубы, наступает время перезапуска наших отношений.

Валерий Мицкевич особо подчеркнул, что хорошую основу для оказания взаимной поддержки на международной арене, реализации проектов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах создали переговоры президентов Беларуси и Кубы во время визита в нашу страну осенью 2019 года.

В ходе встречи стороны констатировали взаимное стремление к углублению всестороннего сотрудничества и обсудили меры по преодолению трудностей, связанных с политическим и экономическим давлением, оказываемым на Беларусь и Кубу со стороны США и их союзников.

Заместитель председателя Палаты представителей заверил Рикардо Кабрисаса Руиса, что борьба Кубы за независимость всегда встречала и неизменно будет встречать поддержку со стороны белорусских парламентариев. "Собственно, одна из целей моего визита - заявить о своей полной солидарности с Республикой Куба", - подчеркнул Валерий Мицкевич.

Особое внимание собеседники уделили вопросам развития гуманитарных связей. Речь шла о перспективах наращивания сотрудничества в области высшего образования, сферах спорта и туризма, а также о необходимости возобновления поездок детей на оздоровление за рубеж: из Беларуси на Кубу и наоборот.

В этот же день вице-спикер провел переговоры с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Стороны обсудили актуальные вопросы развития парламентского сотрудничества.

В начале переговоров Ласо Эрнандес напомнил, что 16 апреля будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава кубинского законодательного органа поблагодарил правительство, парламент и весь народ Беларуси за солидарность с Кубой, поддержку в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы, а также в ходе противостояния пандемии COVID-19. Он подтвердил свою твердую поддержку Беларуси перед лицом дестабилизирующих и дискредитирующих действий коллективного Запада.

Валерий Мицкевич высоко оценил работу белорусских и кубинских парламентских групп дружбы на международных площадках и поблагодарил кубинских коллег за поддержку, оказанную белорусской делегации на 143-й ассамблее Межпарламентского союза в Мадриде.

В ходе беседы прозвучало предложение сделать 2022-й годом развития белорусско-кубинских парламентских связей. Стороны также подтвердили готовность продолжить совместную работу по линии межпарламентских структур, в частности в Парламентской сети Движения неприсоединения для защиты интересов народов двух стран.

Особое внимание было уделено развитию белорусско-кубинских торгово-экономических отношений, которые демонстрируют позитивную динамику, о чем свидетельствует рост товарооборота. За январь - ноябрь 2021 года ($15,2 млн) он в 2,6 раза превысил показатели аналогичного периода 2020 года. Собеседники положительно оценили факт возобновления поставок на Кубу продукции Минского тракторного завода. В прошлом году поставлены 283 единицы техники. В планах на 2022 год - поставка еще не менее 200 тракторов. За 11 месяцев прошлого года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил $2,1 млн, роста - в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Валерий Мицкевич также отметил, что развитию агропромышленного комплекса Кубы будет способствовать реализация белорусского проекта по строительству птицефабрики в свободной экономической зоне "Мариэль".

Подчеркнут потенциал развития сотрудничества в контексте Евразийского экономического союза, где Куба является наблюдателем с прошлого года, обсуждены вопросы гуманитарного взаимодействия, развития сотрудничества в сферах здравоохранения, спорта, туризма и культуры.

Заместитель председателя Палаты представителей также проинформировал спикера кубинского парламента о подготовке конституционного референдума в Республике Беларусь и выразил надежду, что планируемые преобразования встретят положительный отклик у кубинских коллег-парламентариев и народа Кубы. Эта информация вызвала живой интерес, поскольку в 2019 году была принята обновленная Конституция Республики Куба и в настоящее время кубинские парламентарии проводят активную работу по приведению в соответствие с ней национального законодательства.

Кроме того, Валерий Мицкевич передал Хуану Эстебану Ласо Эрнандесу приглашение председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко посетить с парламентским визитом нашу страну.

Завершился первый день визита заместителя председателя Палаты представителей посещением зоны особого развития "Мариэль". Она распложена в 45 км от Гаваны и насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, финансовая и банковская отрасли. 28 января 2021 года индустриальный парк "Великий камень" и зона особого развития "Мариэль" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Кубы, предусматривает информационное взаимодействие. С 19 по 24 февраля в Беларусь состоится визит делегации зоны особого развития "Мариэль" во главе с ее генеральным директором, депутатом парламента Кубы Аной Тересой Игарса. Валерий Мицкевич предложил использовать эту возможность для того, чтобы более детально рассмотреть вопросы совместного сотрудничества с участием кубинских компаний, в том числе в фармацевтической отрасли.

15 февраля состоялась встреча Валерия Мицкевича с заместителем министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес Камехо. Стороны признали отличное состояние двусторонних отношений и обсудили перспективы дальнейшей работы по наращиванию торгово-экономического сотрудничества в рамках 30-летия установления дипломатических отношений.

Состоялась также встреча заместителя председателя Палаты представителей с президентом Кубинского института дружбы народов Фернандо Гонсалесом Льортом. Институт основан в 1960 году. За минувшие десятилетия ICAP прочно утвердил себя в качестве ключевого звена всей системы международных общественных связей. Институт проводит огромную работу по взаимодействию с организациями солидарности с Кубой, действующими по всему миру. Обращаясь к участникам встречи, Валерий Мицкевич отметил, что кубинский народ благодаря упорному труду и сплоченности добился больших результатов в экономике, социальной сфере, укреплении безопасности своей страны. По его словам, опыт развития Кубы имеет историческое значение и для Беларуси. "Наша страна находится под таким же прессингом. США и их союзники прибегают к самому широкому набору средств. Они действуют грубо и беззастенчиво, путем террора и насилия. Односторонние принудительные меры идут вразрез с положениями Устава ООН, противоречат международным обязательствам в рамках выполнения Повестки дня - 2030", - пояснил он.

В нынешних условиях взаимная поддержка, укрепление единства и сплоченности приобретают особенно большое значение, убежден заместитель председателя Палаты представителей. Необходимо и далее работать рука об руку, защищая общие интересы. И немалая роль в этом принадлежит народной дипломатии.

Валерий Мицкевич поблагодарил руководство и активистов Кубинского института дружбы народов за вклад в укрепление отношений братской дружбы и тесного гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Кубой и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Заключительным этапом программы визита Валерия Мицкевича на Кубу стало посещение Центра по сохранению наследия Фиделя Кастро.-0-

Фото Палаты представителей