Беларусь и Куба заинтересованы в углублении всестороннего сотрудничества

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:58 Жилье, инфраструктура, дороги: что сделают для сельчан в Пинском районе в 2022 году Регионы
11:57 "Произошла разгерметизация мозговой оболочки". Макей о неадекватных оценках западных политиков Политика
11:55 Сергеенко: развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и успешно экспортировать Общество
11:50 Айтишник из Минского района задержан за "слив" данных силовиков Происшествия
11:50 Российские хоккеисты победили датчан и вышли в полуфинал Олимпиады Спорт
11:46 Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме Общество
11:46 Макей убежден, что Союзное государство и ЕАЭС станут еще притягательнее для других стран Политика
11:43 В Могилеве таксист сбил ребенка и уехал с места ДТП Происшествия
11:42 Макей: после учений в Беларуси не останется ни одной единицы российской боевой техники Общество
11:40 "В нашем запасе был набор очень серьезных мер". Макей о реакции на инцидент с флагом в Днепре Политика
11:40 Макей: Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной Политика
11:40 Беларусь рассматривала возможность пригласить БДИПЧ ОБСЕ на референдум, но интереса проявлено не было Общество
11:39 В России за сутки выявили 179 284 случая заражения коронавирусом В мире
11:37 МАРТ усилит контроль за соблюдением ценового законодательства Экономика
11:34 Пенсионер разбрасывал "ежи" в Гомеле Происшествия
11:31 Богданов: при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка Экономика
11:31 Около 500 белорусов получили два биометрических паспорта для выезда за границу Общество
11:28 Макей пошутил о несбывшихся прогнозах западных СМИ о дате нападения на Украину Политика
11:27 В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт Общество
11:26 Макей: ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны Политика
11:23 Макей о напряженности вокруг Украины: никто не собирается нападать Политика
11:21 ЕЭК: против стран ЕАЭС в 2021 году действовало 88 ограничительных мер от основных торговых партнеров Экономика
11:18 Макей: Беларусь и Китай обсуждают вывод отношений на более высокий уровень Политика
11:16 Журналистам представили последнее фото Михаила Савицкого Культура
11:14 Макей: референдум по Конституции станет важнейшей вехой в развитии белорусского государства Общество
11:14 Фильм о саперах "Пламя под пеплом" покажут на телеканале "Беларусь 1" 22 февраля Культура
11:12 Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты Политика
11:11 Грабовский: хотел отдать сына в футбол, но он решил стать хоккеистом Спорт
11:09 Макей о давлении Запада: Беларусь выбрана как страна, которую надо образцово-показательно наказать Политика
11:06 Фармацевтика, IT-сфера и образование: Гродненская область наращивает сотрудничество с Индией Регионы
Все новости
Все новости
Политика
16 февраля 2022, 10:20

Беларусь и Куба заинтересованы в углублении всестороннего сотрудничества

Фото Палаты представителей
Фото Палаты представителей

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился визит заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича на Кубу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

14 февраля Валерий Мицкевич встретился с заместителем председателя Совета Министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. Стороны обсудили весь спектр белорусско-кубинского сотрудничества, перспективы взаимодействия в политической и экономической сферах и согласились о необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений.

В беседе было отмечено, что белорусско-кубинские связи опираются на прочный фундамент дружбы, широкого совпадения интересов, доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях. И сегодня, как отметил заместитель председателя Совета Министров Кубы, наступает время перезапуска наших отношений.

Валерий Мицкевич особо подчеркнул, что хорошую основу для оказания взаимной поддержки на международной арене, реализации проектов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах создали переговоры президентов Беларуси и Кубы во время визита в нашу страну осенью 2019 года.

В ходе встречи стороны констатировали взаимное стремление к углублению всестороннего сотрудничества и обсудили меры по преодолению трудностей, связанных с политическим и экономическим давлением, оказываемым на Беларусь и Кубу со стороны США и их союзников.

Заместитель председателя Палаты представителей заверил Рикардо Кабрисаса Руиса, что борьба Кубы за независимость всегда встречала и неизменно будет встречать поддержку со стороны белорусских парламентариев. "Собственно, одна из целей моего визита - заявить о своей полной солидарности с Республикой Куба", - подчеркнул Валерий Мицкевич.

Особое внимание собеседники уделили вопросам развития гуманитарных связей. Речь шла о перспективах наращивания сотрудничества в области высшего образования, сферах спорта и туризма, а также о необходимости возобновления поездок детей на оздоровление за рубеж: из Беларуси на Кубу и наоборот.

В этот же день вице-спикер провел переговоры с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Стороны обсудили актуальные вопросы развития парламентского сотрудничества.

В начале переговоров Ласо Эрнандес напомнил, что 16 апреля будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава кубинского законодательного органа поблагодарил правительство, парламент и весь народ Беларуси за солидарность с Кубой, поддержку в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы, а также в ходе противостояния пандемии COVID-19. Он подтвердил свою твердую поддержку Беларуси перед лицом дестабилизирующих и дискредитирующих действий коллективного Запада.

Валерий Мицкевич высоко оценил работу белорусских и кубинских парламентских групп дружбы на международных площадках и поблагодарил кубинских коллег за поддержку, оказанную белорусской делегации на 143-й ассамблее Межпарламентского союза в Мадриде.

В ходе беседы прозвучало предложение сделать 2022-й годом развития белорусско-кубинских парламентских связей. Стороны также подтвердили готовность продолжить совместную работу по линии межпарламентских структур, в частности в Парламентской сети Движения неприсоединения для защиты интересов народов двух стран.

Особое внимание было уделено развитию белорусско-кубинских торгово-экономических отношений, которые демонстрируют позитивную динамику, о чем свидетельствует рост товарооборота. За январь - ноябрь 2021 года ($15,2 млн) он в 2,6 раза превысил показатели аналогичного периода 2020 года. Собеседники положительно оценили факт возобновления поставок на Кубу продукции Минского тракторного завода. В прошлом году поставлены 283 единицы техники. В планах на 2022 год - поставка еще не менее 200 тракторов. За 11 месяцев прошлого года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил $2,1 млн, роста - в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Валерий Мицкевич также отметил, что развитию агропромышленного комплекса Кубы будет способствовать реализация белорусского проекта по строительству птицефабрики в свободной экономической зоне "Мариэль".

Подчеркнут потенциал развития сотрудничества в контексте Евразийского экономического союза, где Куба является наблюдателем с прошлого года, обсуждены вопросы гуманитарного взаимодействия, развития сотрудничества в сферах здравоохранения, спорта, туризма и культуры.

Заместитель председателя Палаты представителей также проинформировал спикера кубинского парламента о подготовке конституционного референдума в Республике Беларусь и выразил надежду, что планируемые преобразования встретят положительный отклик у кубинских коллег-парламентариев и народа Кубы. Эта информация вызвала живой интерес, поскольку в 2019 году была принята обновленная Конституция Республики Куба и в настоящее время кубинские парламентарии проводят активную работу по приведению в соответствие с ней национального законодательства.

Кроме того, Валерий Мицкевич передал Хуану Эстебану Ласо Эрнандесу приглашение председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко посетить с парламентским визитом нашу страну.

Завершился первый день визита заместителя председателя Палаты представителей посещением зоны особого развития "Мариэль". Она распложена в 45 км от Гаваны и насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, финансовая и банковская отрасли. 28 января 2021 года индустриальный парк "Великий камень" и зона особого развития "Мариэль" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Кубы, предусматривает информационное взаимодействие. С 19 по 24 февраля в Беларусь состоится визит делегации зоны особого развития "Мариэль" во главе с ее генеральным директором, депутатом парламента Кубы Аной Тересой Игарса. Валерий Мицкевич предложил использовать эту возможность для того, чтобы более детально рассмотреть вопросы совместного сотрудничества с участием кубинских компаний, в том числе в фармацевтической отрасли.

15 февраля состоялась встреча Валерия Мицкевича с заместителем министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес Камехо. Стороны признали отличное состояние двусторонних отношений и обсудили перспективы дальнейшей работы по наращиванию торгово-экономического сотрудничества в рамках 30-летия установления дипломатических отношений.

Состоялась также встреча заместителя председателя Палаты представителей с президентом Кубинского института дружбы народов Фернандо Гонсалесом Льортом. Институт основан в 1960 году. За минувшие десятилетия ICAP прочно утвердил себя в качестве ключевого звена всей системы международных общественных связей. Институт проводит огромную работу по взаимодействию с организациями солидарности с Кубой, действующими по всему миру. Обращаясь к участникам встречи, Валерий Мицкевич отметил, что кубинский народ благодаря упорному труду и сплоченности добился больших результатов в экономике, социальной сфере, укреплении безопасности своей страны. По его словам, опыт развития Кубы имеет историческое значение и для Беларуси. "Наша страна находится под таким же прессингом. США и их союзники прибегают к самому широкому набору средств. Они действуют грубо и беззастенчиво, путем террора и насилия. Односторонние принудительные меры идут вразрез с положениями Устава ООН, противоречат международным обязательствам в рамках выполнения Повестки дня - 2030", - пояснил он.

В нынешних условиях взаимная поддержка, укрепление единства и сплоченности приобретают особенно большое значение, убежден заместитель председателя Палаты представителей. Необходимо и далее работать рука об руку, защищая общие интересы. И немалая роль в этом принадлежит народной дипломатии.

Валерий Мицкевич поблагодарил руководство и активистов Кубинского института дружбы народов за вклад в укрепление отношений братской дружбы и тесного гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Кубой и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Заключительным этапом программы визита Валерия Мицкевича на Кубу стало посещение Центра по сохранению наследия Фиделя Кастро.-0-

Фото Палаты представителей

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Куба сотрудничество
Новости рубрики Политика
Владимир Макей "Произошла разгерметизация мозговой оболочки". Макей о неадекватных оценках западных политиков
Фото из архива Макей убежден, что Союзное государство и ЕАЭС станут еще притягательнее для других стран
"В нашем запасе был набор очень серьезных мер". Макей о реакции на инцидент с флагом в Днепре
Макей: Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной
Во время пресс-конференции Макей пошутил о несбывшихся прогнозах западных СМИ о дате нападения на Украину
Владимир Макей Макей: ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны
Главное
Александр Лукашенко Предлагается серьезная корректировка норм по земельным отношениям. Лукашенко поставил принципиальные вопросы
Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты
Сергеенко: развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и успешно экспортировать
В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт
Топ-новости
Макей о давлении Запада: Беларусь выбрана как страна, которую надо образцово-показательно наказать
Грабовский о тренировках с Лукашенко: темп очень высокий
Минобразования: окончание учебного года 31 августа не повлияет на сроки каникул
Пресс-конференция министра иностранных дел Владимира Макея. ПРЯМОЙ ЭФИР
Богданов: при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка
МАРТ усилит контроль за соблюдением ценового законодательства
ГПК: Литва и Польша оформили лишь 60% фур от суточной нормы
Беларусь и Куба заинтересованы в углублении всестороннего сотрудничества
Законопроект, позволяющий обжаловать приговор Верховного суда, находится на рассмотрении Президента
Об использовании кассового оборудования
"Гомсельмаш" подписал меморандум о поставке в страны Африки продукции на более чем $3 млн
Секретные пропорции ингредиентов: на "Коммунарке" рассказали об успехе шоколада "Президент"
Генеральный прокурор и прокурор Гродно удостоены орденов
Станислав Гладченко вышел в финал олимпийского турнира по лыжной акробатике
Заяц: местным органам нужно более принципиально подойти к вопросам в сфере земельных отношений
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.