Беларусь и Кувейт провели первые в истории отношений политические консультации

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кувейте прошел первый в истории двусторонних отношений раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Кувейта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, кувейтскую - замминистра иностранных дел по странам Европы Насер аль-Гейн. Во время переговоров стороны обсудили различные направления двустороннего сотрудничества, в том числе с учетом предстоящей в 2022 году 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Кувейтом.

"Достигнуто принципиальное согласие о повышении уровня и интенсификации политического диалога между двумя странами в ближайшее время, развитии договорно-правовой базы, поддержании высокого уровня взаимодействия в международных организациях", - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Особое внимание во время переговоров было уделено активизации торгово-экономического сотрудничества, возобновлению работы совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, дальнейшему содействию развитию деловых контактов. Обсуждены также перспективы взаимодействия в области образования, культуры и туризма.-0-