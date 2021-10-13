Беларусь и Кыргызстан наметили шаги по дальнейшему развитию сотрудничества

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие в интеграционных объединениях, том числе с учетом председательства Беларуси в СНГ.

"Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и Кыргызстана. По итогам встречи намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимной поддержке на международной арене", - рассказали в министерстве.-0-

Фото Максима Гучека