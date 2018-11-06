6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан отмечают положительную динамику в развитии двусторонних отношений. Такая информация размещена на сайте МИД Беларуси по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, сообщает БЕЛТА.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули положительную динамику развития отношений между двумя странами.
Достигнуты договоренности о проработке взаимных визитов на уровне руководства правительств Беларуси и Кыргызстана, а также организации встречи руководителей парламентов двух стран.-0-
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