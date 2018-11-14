Беларусь и Латвия имеют хорошую основу для дальнейшего эффективного взаимодействия - Кравченко

14 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Латвия создали хорошую основу для того, чтобы и в дальнейшем развивать эффективное взаимодействие. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко в Доме дружбы на вечере, посвященном 100-летию провозглашения Латвийской Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В историческом смысле 100 лет - не очень большой период. Но за это время, порой очень непростое, Латвия стала суверенным независимым государством с крепкой экономикой, которая занимает свое достойное место на международной арене, - отметил замминистра. - Латвия - очень важный партнер для Беларуси. Географическая близость, схожесть истории, культуры, традиций - это крепкий фундамент для развития действительно добрососедских, взаимополезных и партнерских отношений".

За четверть столетия дипломатических отношений между Беларусью и Латвией созданы традиции сотрудничества, которые основаны на принципах взаимного уважения и доверия. "В копилке взаимодействия множество совместно реализованных проектов, форумов, визитов, встреч, официальных и рабочих контактов. После обмена визитами руководителей правительств в 2016 и 2018 годах двусторонние отношения вышли на новый уровень", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил конструктивную роль Латвии в развитии диалога Беларуси и Европейского союза.

Кроме того, Олег Кравченко обратил внимание на исторически сложившиеся культурные связи между народами двух стран. "Дружба национальных гениев Яниса Райниса и Янки Купалы - яркое свидетельство духовной близости наших народов, пример, который отражает тесный характер белорусско-латвийских отношений", - сказал замминистра. Благодаря усилиям Яниса Райниса, который занимал высокие государственные должности, в Латвии были открыты белорусские школы, в том числе белорусская гимназия в Даугавпилсе, которая была центром образования латвийских белорусов.

"Если мы будем придерживаться традиций добрососедства и партнерства, будем идти навстречу друг другу по значимым для двух государств вопросам, то сможем достичь еще больших успехов в двухсторонних отношениях", - подчеркнул Олег Кравченко.

Посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис сказал о важности юбилея независимости Латвии и о достижениях страны за этот период. Присутствующий на вечере экс-президент Латвии Гунтис Улманис коснулся исторических вех развития своего государства и выразил добрые слова в адрес белорусского народа. "Я люблю Беларусь. Белорусы - мужественные и надежные люди", - подчеркнул он. В Латвии проживают около 90 тыс. белорусов, более 30 тыс. из которых - граждане Латвии.

На вечере выступил рижский квартет саксофонистов. В мероприятии приняли участие активисты Белорусского общества дружбы и общества дружбы "Беларусь-Латвия", учащиеся столичных школ и гимназий. -0-