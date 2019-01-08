Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович встретился с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время встречи обсуждались вопросы белорусско-латвийских отношений, а также взаимодействие Беларуси и Европейского союза. Подчеркнута важность развития добрососедского, партнерского, взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. В качестве приоритетных отмечены сферы экономики, транспорта и транзита.

Стороны с удовлетворением констатировали активный и продуктивный характер взаимодействия парламентов Беларуси и Латвии, в том числе по линии групп по сотрудничеству и профильных комиссий, и подтвердили готовность к продолжению и повышению уровня межпарламентских контактов.-0-