12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия прорабатывают контакты на высоком и высшем уровнях. Эту тему обсудили в Минске заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Андрей Дапкюнас и Эйнарс Семанис обменялись мнениями о состоянии белорусско-латвийских отношений, отметили последовательность развития и высокую интенсивность межгосударственного диалога, хорошие контакты между ведомствами обеих стран. Стороны обсудили планы проработки дальнейших контактов на высоком и высшем уровнях.

На встрече дипломаты также рассмотрели возможности углубления взаимодействия и взаимной поддержки в международных организациях и двусторонних контактах. Речь шла, в том числе, о таких сферах, как цифровые технологии, климат, устойчивое развитие, борьба с торговлей людьми, обеспечение ядерной безопасности.

Собеседники обсудили и совместную работу стран по организации в 2021 году чемпионата мира по хоккею. Дипломаты сошлись во мнении, что необходимо создать максимально комфортные условия для передвижения болельщиков из одной страны в другую, в том числе в контексте визового режима, работы пунктов пропуска на границе, транспортных возможностей.-0-