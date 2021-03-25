Беларусь и Ленинградская область подпишут соглашение о сотрудничестве

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ленинградская область (Российская Федерация) подпишут соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 марта 2021 года №155, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ будет подписан между правительствами двух регионов. С белорусской стороны подписать соглашение уполномочен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-