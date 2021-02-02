Беларусь и Люксембург обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

2 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге по совместительству Александр Михневич встретился с директором по внешним связям Торгово-промышленной палаты Люксембурга Синдией Тереба и главой российской дипломатической миссии в Люксембурге Дмитрием Лобановым. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском посольстве в Бельгии.

"На встрече в Люксембурге обсуждалось текущее положение дел в торгово-экономических отношениях Беларуси и Люксембурга, а также перспективы дальнейшего сотрудничества", - сказали в посольстве.

Особое внимание было уделено необходимости проведения презентационных мероприятий, освещающих условия ведения бизнеса в Беларуси и экспортный потенциал белорусских производителей.-0-