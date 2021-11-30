Беларусь и МАГАТЭ в ближайшее время планируют подписать рамочную программу сотрудничества на 2022-2027 годы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 30 ноября встретился с заместителем генерального директора, директором департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Собеседники отметили, что программа технического сотрудничества МАГАТЭ является действенным механизмом распространения передового опыта, технической и экспертной поддержки государств в мирном использовании ядерных технологий, а также констатировали активное участие Беларуси в данной программе.

Сергей Алейник поблагодарил агентство за поддержку по укреплению потенциала медицинских учреждений страны в реагировании на пандемию и в борьбе с онкологическими заболеваниями.

В ходе встречи была также достигнута договоренность о подписании в ближайшее время рамочной программы сотрудничества между Беларусью и МАГАТЭ на 2022-2027 годы.-0-