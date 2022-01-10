Беларусь и Мальтийский орден обсудили гуманитарное взаимодействие и ситуацию в Европе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе визита в Рим заместитель министра иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Суверенном Мальтийском ордене (по совместительству) Сергей Алейник провел встречу с генеральным секретарем по международным связям (министром иностранных дел) Суверенного Военного Мальтийского ордена Стефано Ронка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов гуманитарного взаимодействия Беларуси и Мальтийского ордена, а также ситуацию в европейском регионе.

Как сообщалось ранее, Сергей Алейник 10 января принял участие в торжественной новогодней аудиенции Папы Римского Франциска I для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. После аудиенции состоялись переговоры замглавы МИД Беларуси с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.-0-