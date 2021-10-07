Беларусь и Международная организация по миграции подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 7 октября встретился с представителем Международной организации по миграции (МОМ) в нашей стране Махым Оразмухамедовой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Беларуси с МОМ в рамках программной деятельности организации, включая вопросы управления границами, содействия добровольному возвращению мигрантов и оказания им необходимой помощи, в том числе медицинской", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии как этих, так и других направлений взаимодействия.-0-