Беларусь и Международный комитет Красного Креста намерены продолжить конструктивное сотрудничество

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 8 декабря провел встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси, России и Молдове Ихтияром Аслановым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях взаимодействия Беларуси и международного комитета, включая подготовку плана сотрудничества белорусских государственных органов и организаций на 2022 год.

Cергей Алейник проинформировал собеседника о подходах Беларуси в отношении миграционной ситуации на западной границе страны, в том числе по вопросу оказания гуманитарной помощи по линии МККК.

В свою очередь Ихтияр Асланов положительно оценил принимаемые Беларусью меры, особо выделил работу Белорусского общества Красного Креста. Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания и поддержки в решении гуманитарных вопросов, а также выразили готовность продолжать конструктивное сотрудничество.-0-