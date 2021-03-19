Беларусь и Мировой институт ядерной безопасности договорились о развитии более тесного сотрудничества

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Мировой институт ядерной безопасности (WINS) намерены развивать более тесное взаимодействие. Соответствующая договоренность достигнута на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Австрии, постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене Андрея Дапкюнаса с исполнительным директором Мирового института ядерной безопасности Ларсом ван Дассеном. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.

Андрей Дапкюнас рассказал о ходе строительства Белорусской АЭС, о последовательных комплексных мерах, которые принимаются в стране для обеспечения физической безопасности ядерных материалов и оборудования, а также об актуальном взаимодействии Беларуси с МАГАТЭ по этому направлению.

Ларс ван Дассен, который руководит работой института с января 2021 года, поделился своим видением приоритетов в дальнейшей деятельности МИЯБ, проинформировал о текущих программах института. Он выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими учреждениями.

Стороны договорились изучить возможность налаживания более тесного взаимодействия заинтересованных белорусских организаций с Мировым институтом ядерной безопасности и сетью его партнерских учреждений.

Мировой институт ядерной безопасности создан при поддержке МАГАТЭ в 2008 году как некоммерческая неправительственная организация, чья деятельность направлена на содействие укреплению режима физической ядерной безопасности на национальном и глобальном уровнях, в первую очередь за счет содействия распространению передового опыта среди профессионалов в области ядерной безопасности. Институт выступает как международная площадка для обмена мнениями и поиска новых путей обеспечения физической безопасности ядерных и других радиоактивных материалов и оборудования. В числе важных направлений его деятельности - обучение и подготовка персонала, организация образовательных программ. Институт является официальным наблюдателем на Генеральной конференции МАГАТЭ и в его комитетах по физической ядерной безопасности.-0-