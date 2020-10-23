Беларусь и Молдова подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин встретился с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олегом Цуля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия между Беларусью и Молдовой, подтвердили дружеский и конструктивный характер двусторонних отношений и выразили обоюдную заинтересованность в их дальнейшем укреплении", - отмечается в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о подготовке к президентским выборам в Молдове, которые запланированы на 1 ноября.-0-