Беларусь и Молдова расширяют взаимодействие в сфере безопасности

Фото Госсекретариата Совета безопасности
4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Во время визита государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася в Молдову состоялись его переговоры с секретарем Высшего совета безопасности этой страны Виктором Гайчуком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.
По итогам встречи подписан план взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран на 2020-2021 годы.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси также встретился с главой парламента Зинаидой Гречаный и руководителями ряда министерств и ведомств Молдовы. На переговорах были обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Молдовы.-0-
Фото Госсекретариата Совета безопасности