Беларусь и Монголия обсудили сотрудничество в предотвращении и ликвидации последствий ЧС

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Станислав Чепурной 22 октября встретился с руководителем Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавыном Ариунбуяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества Беларуси и Монголии в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Беларусь и Монголия имеют схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня, выступают против создания однополярного мира и за соблюдение интересов средних и малых государств. Монголия стала одной из первых стран, признавших государственный суверенитет Республики Беларусь (декабрь1991 года). Дипломатические отношения между странами установлены 24 января 1992 года. Посольство Республики Беларусь в Монголии открыто в 2014 году.-0-