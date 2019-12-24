Беларусь и Москва подписали план развития сотрудничества на 2020-2022 годы

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Москва подписали план программных мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2020-2022 годы. Документ по итогам состоявшегося сегодня в мэрии российской столицы заседания рабочей группы по координации взаимодействия Москвы и Беларуси своими подписями скрепили ее сопредседатели руководитель Минского горисполкома Анатолий Сивак и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, передает корреспондент БЕЛТА.

На состоявшейся после церемонии подписания встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Анатолий Сивак отметил, что такой же план развития сотрудничества необходим и двум столицам - Минску и Москве. По его мнению, в первую очередь этот документ должен включать в себя обмен опытом по решению городских проблем двух мегаполисов, в частности, в сферах транспорта и строительства.

В свою очередь мэр российской столицы отметил, что Минск и Москву связывают прочные исторические и братские связи. "Нет ни одной сферы, где бы Минск и Москва не сотрудничали достаточно плодотворно", - сказал он. Сергей Собянин выразил надежду, что нынешний приезд белорусской делегации в российскую столицу даст еще один толчок для развития взаимовыгодного сотрудничества.-0-

Техника, строительство домов, развязок и заводов - что Беларусь готова предложить Москве Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что четвертый год подряд товарооборот Беларуси и Москвы показывает положительную динамику.

Руководство Москвы отмечает вклад белорусских специалистов в строительство метро Министр правительства Москвы также подчеркнул, что Беларусь является ключевым партнером в обеспечении продовольствием жителей российской столицы.