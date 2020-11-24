24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Намибия планируют создать комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Намибии в России и по совместительству в Беларуси Клеменсом Хандуукеме Кашуупулвой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Особое внимание уделено развитию договорно-правовой базы и созданию совместного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству", - рассказали в МИД.
Дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-намибийских отношений. Стороны сошлись во мнении о необходимости существенной активизации взаимной торговли, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, посол Намибии сегодня в числе коллег из Бангладеша, Израиля, Камбоджи, Китая, Пакистана и Мальтийского ордена вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Во время церемонии глава государства подчеркнул, что Беларусь является надежным партнером для каждой из стран, послы которых присутствуют на церемонии. "Нам есть что предложить вам для сотрудничества", - заявил Президент.-0-