Андрей Дапкюнас. Фото МИД

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Нидерланды обсудили сотрудничество в политике и инвестиционной сфере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД. Данные вопросы рассматривались 17 декабря на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Беларусь Дафне Бергсма по случаю вручения ею копий верительных грамот. Обсуждены темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Нидерландами в экономической сфере. Собеседники выразили заинтересованность в продолжении традиции проведения межмидовских политических консультаций, в том числе на уровне заместителей министров. Дафне Бергсма. Фото МИД Замминистра обратился к послу за поддержкой со стороны нидерландских властей в организации визита в Беларусь делегации бизнесменов из Нидерландов, которые работают в сфере логистики, сельского хозяйства, энергетики, IT-индустрии, нефтепереработки, для проработки перспективных совместных проектов. Белорусский дипломат также отметил важность наращивания сотрудничества в области инвестиций и привел в качестве примеров такого взаимодействия успешные проекты компании "Хайнекен" в Бобруйске и "Филипс" в Бресте. В рамках процесса структурированных консультаций инициативы "Восточное партнерство" посол передала памятную записку с изложением видения Нидерландами будущего этого важного европейского формата сотрудничества.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!