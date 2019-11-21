Беларусь и ОАЭ обсуждают возможность взаимного признания водительских прав

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 21 ноября, посещая с визитом Объединенные Арабские Эмираты, провел переговоры с первым заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Халидом Бельгулем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Отдельное внимание на встрече дипломаты уделили консульской сфере. Собеседники затронули вопросы скорейшего завершения внутригосударственных процедур по ратификации протокола о введении безвизового режима, обсудили возможность взаимного признания водительских удостоверений, взаимное оказание юридической помощи и другие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.

"Во время переговоров обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая итоги недавно состоявшихся визитов на высшем уровне. Стороны положительно оценили развитие политических контактов, а также отметили рост товарооборота между двумя странами", - отметили в министерстве. Намечены дальнейшие шаги по развитию белорусско-эмиратских отношений, включая взаимодействие профильных ведомств по консульским вопросам.

По итогам 2018 года объем белорусско-эмиратской торговли составил $72,3 млн, белорусский экспорт - $58 млн. В январе-сентябре текущего года товарооборот с ОАЭ достиг $86,7 млн, из них белорусский экспорт - почти $72 млн.-0-