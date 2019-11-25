25 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Оман провели политические консультации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Консультации состоялись во время визита в Оман заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса, который возглавил белорусскую делегацию. Оманскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел по дипломатическим вопросам шейх Халифа бен Али бен Исса аль-Харти. Стороны приветствовали высокую динамику белорусско-оманского политического и гуманитарного взаимодействия, активные контакты по линии деловых кругов.

Собеседники отметили схожесть позиций двух стран по ключевым аспектам международной повестки дня. Обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Достигнута также договоренность об ускорении согласования позиций сторон по проектам белорусско-оманских соглашений в различных областях, включая соглашения о взаимной отмене виз и создании совместного межправительственного комитета. Согласован вопрос проведения в первой половине 2020 года очередного заседания белорусско-оманского делового совета, а также Дней культуры Беларуси в Омане.

Также состоялись встречи Андрея Дапкюнаса с заместителем министра торговли и промышленности Омана Ахмадом бен Хассаном аль-Зибом и председателем Оманской торгово-промышленной платы Кайсом аль-Юсефом, во время которых были обсуждены вопросы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.-0-