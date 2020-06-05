5 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в МИД.

Вопросы подготовки программы обсудили в формате видеоконференции заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и постоянный координатор Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. Они детально рассмотрели приоритетные направления комплексного сотрудничества белорусских органов госуправления с агентствами системы развития ООН, затронули вопросы осуществления проектов международной технической помощи в области устойчивого развития.

"Стороны уделили особое внимание ходу подготовки рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси на 2021-2025 годы, - сказали в МИД. - Андрей Дапкюнас и Иоанна Казана-Вишневецкий отметили важность понимания всеми участниками ценности рамочной программы как практического инструмента эффективного объединения усилий государств, международных организаций и гражданского сообщества для полного и быстрейшего достижения целей устойчивого развития".

Собеседники положительно оценили опыт Национального плана по правам человека на 2016-2019 годы. Состоялся обмен мнениями о совместном проведении в Беларуси мероприятий по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций, которое отмечается на протяжении 2020 года.-0-