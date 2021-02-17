Беларусь и Пакистан обсуждают подготовку визита премьер-министра Имрана Хана в Минск

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица встретился с генеральным директором управления Европы МИД Пакистана Рабией Шафик. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая проведение в этом году шестого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, заседаний двусторонних профильных рабочих групп и пятого раунда межмидовских консультаций как важных составляющих в подготовке визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Минск в соответствии с приглашением главы белорусского государства.

Проанализированы возможности расширения договорно-правовой базы сотрудничества путем подписания документов в рамках мероприятий двустороннего формата.

Были намечены конкретные шаги, которые обе стороны готовы предпринять для активизации двустороннего сотрудничества.

Собеседники сошлись во мнении о значимости использования механизмов экономической дипломатии для укрепления всего спектра отношений между странами.-0-