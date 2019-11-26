Беларусь и Пакистан провели в Исламабаде межмидовские консультации

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 25-26 ноября посетил с рабочим визитом Пакистан, где провел несколько встреч и принял участие в двусторонних межмидовских консультациях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Андрей Дапкюнас провел в Исламабаде встречи со спикером Национальной ассамблеи Парламента Пакистана Асадом Кайсером и председателем группы дружбы с парламентом Беларуси Якубом Шейхом. Стороны отметили важность использования потенциала законодательных органов для расширения отношений и продвижения взаимных интересов прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике. На встречах обсуждались возможности проведения в 2020 году визитов по линии руководителей законодательных органов, а также групп дружбы.

На встрече с первым заместителем министра иностранных дел Пакистана Сохейлом Махмудом согласованы подходы к развитию сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, обсуждена подготовка двусторонних мероприятий и взаимных визитов на различных уровнях. Главной темой встречи Андрея Дапкюнаса с официальным представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Пакистане Джурабеком Киргизбековым стала интенсификация деловой кооперации. Стороны обсудили организацию форумных площадок и обмен визитами деловых кругов.

Центральным мероприятием стал очередной раунд консультаций внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана. Пакистанскую сторону на переговорах возглавил заместитель министра по делам Европы Аман Рашид. "Дипломаты обсудили взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, развитие договорно-правовой базы отношений, научно-технических и образовательных связей, а также сотрудничество в международных организациях. Кроме того, собеседники обменялись сведениями по отдельным вопросам региональной обстановки и международного порядка дня. Отдельное внимание было уделено вопросам продолжения диалога между руководством двух стран на высшем уровне", - рассказали в белорусской дипмиссии.

Во время пребывания в Пакистане Андрей Дапкюнас передал Белорусскому информационно-культурному центру в Национальной библиотеке Пакистана многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины". Заместитель министра также провел церемонию инаугурации почетного консула Беларуси в Лахоре Валида Муштака.-0-

Фото посольства Беларуси в Пакистане