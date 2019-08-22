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Политика
22 августа 2019, 17:45

Беларусь и Пакистан в ближайшее время намерены провести заседание межправкомиссии

Фото из архива
Фото из архива

22 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан в ближайшее время намерены провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Временный поверенный в делах Исламской Республики Пакистан в Беларуси Мухаммад Абдулла Амин.

Для Пакистана является важным дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью. В связи с этим глава пакистанской дипломатической миссии обратил внимание на важность состоявшейся в июне этого года в Бишкеке во время саммита Шанхайской организации сотрудничества встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьером Пакистана Имраном Ханом. Тогда руководитель пакистанского правительства подчеркнул, что Пакистан меняется, переосмысливается управление страной, которая становится более открытой, и эти изменения позволят восстановить и укрепить отношения с Беларусью.

Мухаммад Абдулла Амин особое внимание обратил на важность сохранения стабильности в регионе и коснулся темы обострения ситуации в Кашмире. Он выразил мнение, что все касающиеся данной проблемы вопросы должны решаться в том числе в соответствии с принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН. Главной причиной конфликта между Индией и Пакистаном является спор вокруг принадлежности региона Кашмир. Ситуация обострилась 5 августа после решения индийской стороны об упразднении штата Джамму и Кашмир и создании в регионе двух союзных территорий, которые имеют меньше прав, нежели были у штата. Была отменена соответствующая статья Конституции, определяющая особый статус штата. Ситуация в регионе по инициативе Исламабада рассматривалась на закрытом заседании Совбеза ООН.

Временный поверенный подчеркнул, что Пакистан выступает за то, чтобы вернуть кашмирцам право на самоопределение.

Исламская Республика Пакистан - государство в Южной Азии. Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии. В настоящее время это шестая по численности населения страна в мире (более чем 207 млн жителей) и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии. Является членом ООН, Всемирной торговой организации, Шанхайской организации сотрудничества.-0-

Теги
Беларусь заседания Пакистан сотрудничество торгово-экономическое сотрудничество
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